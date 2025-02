Mit dem Abgeordneten in die Baumschule (FOTO)

Nettetal/Berlin (ots) - Bundestagsabgeordneter Martin Plum (CDU) besucht auf

Einladung des Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. die Baumschule Baum &

Bonheur



Im Rahmen des Projektes "Praxis für die Politik" folgte der

Bundestagsabgeordnete Dr. Martin Plum der Einladung des Bund deutscher

Baumschulen (BdB) e.V. und besuchte die in seinem Wahlkreis gelegene

BdB-Baumschule Baum & Bonheur für ein "Praktikum".





"Durch meinen Besuch bei Baum & Bonheur habe ich viele interessante Einblicke indie Arbeit einer Baumschule mit internationaler Ausrichtung gewonnen. Ich binsehr beeindruckt, wie viel Knowhow und Fachwissen hinter der täglichen Arbeitsteht", sagt Martin Plum.Die Baumschule Baum & Bonheur (vormals Lappen) wurde 1895 gegründet und istseitdem von Generation zu Generation gewachsen. 2021 wurde die Baumschule vonder Familienholding Gebr. Overlack übernommen und trägt seitdem den neuen Namen.Sie kultiviert heute mit 140 hochqualifizierten Mitarbeiter:innen auf rund 660Hektar Freilandfläche in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich mehr als250.000 Pflanzen. Die Spezialisierung der Baumschule liegt auf beeindruckendenAllee- und Großbäumen, außergewöhnlichen Solitär- und Formgehölzen sowieObstbäumen.Zu seinem "Praktikum" wurde Martin Plum von Ralf Steinmeister, Vorsitzender derGeschäftsführung Baum & Bonheur, Peyrik Möller, Geschäftsführer Vertrieb Baum &Bonheur und BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl in der Baumschule empfangen."Gäste aus der Politik sind uns immer herzlich willkommen, geben sie uns dochdie Möglichkeit, den konstruktiv kritischen Austausch zu unseren Belangen zupflegen.", so Ralf Steinmeister.Im gemeinsamen Gespräch konnten so die aktuellen politischen Themen derBaumschulbranche besprochen werden wie der Fachkräftemangel und diebürokratischen Hindernisse bei der Beschäftigung von Asylsuchenden. Dieüberbordende Bürokratie für Unternehmen wurde auch im Kontext desLieferkettengesetzes angesprochen. Von dem sind Baumschulen oftmals alsLieferanten indirekt betroffen, wenn ihnen die Berichtspflicht von Auftraggebernübertragen wird. Darüber hinaus wurde das Nature Restoration Law angesprochen,welches u.a. eine städtische Baumüberschirmung von über 10 Prozent bis 2050vorsieht. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit von Qualitätsstandardsim internationalen Wettbewerb dargelegt."Es war ein produktives Gespräch für alle Seiten. Aus unserer Sicht ist es sehrwichtig, dass sich der Wahlkreisabgeordnete mit der Baumschule als internationaltätigem Unternehmen austauscht. Baumschulen sind oftmals als Hidden Championsnicht im Fokus der Öffentlichkeit, aber dennoch wichtige mittelständischeUnternehmen.", sagt Markus Guhl, BdB-Hauptgeschäftsführer.Damit das Praktikum ein Praktikum ist, gehört natürlich auch ein praktischerTeil dazu. Daher ging es nach dem Gespräch ins Quartier, wo Martin Plum unterAnleitung von Bereichsleiter Gregor Siemes einen Aufbauschnitt an Malustrilobata 3xv (Dreilappiger Apfelbaum) vornahm. Dabei werden Äste eingekürztoder ganz entfernt.Initiiert wurde das Projekt "Praxis für die Politik" vom Bundesverband derDienstleistungswirtschaft (BDWi) e.V., in dem der BdB Mitglied ist.Pressekontakt:Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24mailto:zielsdorf@gruen-ist-leben.dehttp://www.gruen-ist-leben.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126784/5966293OTS: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.