Vertrauensapotheker in 24 Kreisstellen in Nordrhein neu gewählt oder bestätigt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Nach der Kammerwahl 2024 wurden nun auch vor Ort 59Ehrenamtliche bestimmtApothekerinnen und Apotheker erfüllen eine wichtige Aufgabe im Gesundheitswesen- nicht nur in der Apotheke vor Ort, sondern auch in Krankenhäusern,Wissenschaft, Industrie und Verwaltung sowie bei der Bundeswehr. Die rund 12.000Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf waren imvergangenen Jahr aufgerufen, das oberste Beschlussgremium der ApothekerkammerNordrhein - die Mitglieder der Kammerversammlung - zu wählen. Nach der Wahl lages auch an ihnen, die Leitung der Kreisstellen vor Ort neu zu wählen: dieKreisvertrauensapotheker und -apothekerinnen (KVA). Etliche Ehrenamtliche sindschon seit vielen Jahren im Amt, andere wurden erstmals gewählt. "UnsereKreisvertrauensapothekerinnen und -apotheker erfüllen eine wichtige Aufgabe",erklärt AKNR Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Derix, "sie sind das Bindegliedzwischen uns als Kammer-Geschäftsstelle und den Kolleginnen und Kollegen vorOrt. Sie sind die ersten Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen."Mindestens einmal jährlich berufen diese demokratisch gewähltenVertrauenspersonen die Kreisstellenversammlungen ein, bei denen örtliche Belangeund berufspolitische Themen diskutiert werden. Auch "Stammtische" sindvielerorts üblich, um den kollegialen Austausch und die Vernetzung zuverbessern. Die Selbstverwaltung des freien Heilberufs findet so ganz praktischund pragmatisch vor Ort statt. Sie wirken einerseits als Vertretung der Kammerbei lokalen Behörden und Verwaltungen, andererseits beraten sie die Kammer inAngelegenheiten, die vor Ort wichtig sind. Bei Konflikten zwischenKammerangehörigen wirken sie als Schlichter an geeigneten Lösungen mit."Unsere KVA bringen sich ein, wenn beispielsweise vor Ort über den Notdienstdiskutiert wird oder eine Kommune die Entsorgung von Altarzneimittelnentscheidet", erklärt Dr. Stefan Derix. Vielfach engagieren sich KVA auch in derÖffentlichkeitsarbeit - einige der ehrenamtlich tätigen Pressesprecherinnen undPressesprecher von Kammer und Verband sind zugleich auchKreisvertrauensapotheker/in. Bei Geburtstagen, Jubiläen oder Trauerfällen imKollegenkreis vor Ort übernehmen KVA ebenfalls eine wichtige Aufgabe.Die Wahlen in den 24 Kreisstellen der Apothekerkammer Nordrhein wurden in denvergangenen Monaten stets von Vertreterinnen und Vertretern aus Präsidium,Vorstand oder der Kammer-Geschäftsstelle begleitet. Gewählt wurden dabeiinsgesamt 59 Apothekerinnen und Apotheker, außerdem wurde über die aktuelleberufspolitische Lage informiert und ausführlich diskutiert.Kreisstelle: Kreisvertrauensapotheker/in / Stellv. Kreisvertrauensapotheker/in