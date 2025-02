Arbeitslosigkeit sinkt überraschend auf tiefsten Stand seit acht Monaten

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres überraschend weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel im Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der zweite Rückgang in Folge und die niedrigste Quote seit Mai vergangenen Jahres. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation bei 4,1 Prozent erwartet.

Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt bleibt damit robust. Die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt hatte sich in den Monaten zuvor knapp über vier Prozent gehalten. Im Jahr 2023 war sie noch geringer gewesen, wobei die Quote zeitweise bis auf 3,4 Prozent gesunken war./jkr/jsl/men