Crash der Magnificent Seven? Schwacher Jahresauftakt der glorreichen Sieben

Nvidia startete mit bisher rund 5 Prozent im Minus, Apple mit mehr als 7 Prozent und Tesla mit über 8 Prozent. Auch Microsoft verzeichnet leichte Verluste. Meta Platforms hingegen liegt an der Spitze, mit einem beeindruckenden Plus von 21 Prozent in den letzten fünf Wochen. Amazon legte um 8 Prozent zu, während Alphabet mit einem Gewinn von unter 1 Prozent eher stagnierte.

Da diese Aktien seit November 2022 den Bullenmarkt antrieben, sorgt die ungleiche Entwicklung für Unsicherheit. Investoren fragen sich, ob die "Magnificent Seven" weiterhin die Marktführer bleiben oder ob sie sich nach neuen Gewinnchancen umsehen sollten.

Bedeutung für den S&P 500

Die "Magnificent Seven" haben durch ihr hohes Gewicht im S&P 500 eine enorme Marktmacht. Allein Nvidia macht derzeit 9 Prozent des Index aus. Analysten warnen, dass eine schwächere Entwicklung einzelner Tech-Giganten das Wachstum des gesamten S&P 500 bremsen könnte.

Ein Grund für die jüngsten Kursrückgänge ist der plötzliche Aufstieg von DeepSeek, einem chinesischen KI-Startup. Mit einem Budget von angeblich nur 6 Millionen US-Dollar gelang es DeepSeek, ein leistungsstarkes Open-Source-Sprachmodell zu entwickeln – eine Herausforderung für etablierte KI-Akteure wie Nvidia und Microsoft.

Das hat Zweifel aufkommen lassen, ob die großen US-Tech-Firmen ihre führende Stellung im KI-Sektor behalten können. "Plötzlich gibt es einen Underdog, der alles auf den Kopf stellt", so Analystin Kim Forrest.

Zudem belastet der Handelsstreit mit China insbesondere Unternehmen mit starkem Auslandsgeschäft wie Apple.

Die Berichtssaison für das vierte Quartal verstärkt die Unsicherheit. Unternehmen, die hohe Investitionen in KI tätigen, aber noch keine entsprechenden Gewinne vorweisen können, stehen unter Druck. Alphabet enttäuschte mit schwachen Cloud-Umsätzen, was die Aktie belastete.

Trotzdem optimistisch?

Viele Analysten bleiben langfristig positiv für die Tech-Giganten, erwarten aber stärkere Kursschwankungen. Adam Kobeissi von The Kobeissi Letter meint:

"Die Marktbewegungen werden extremer, aber die Richtung bleibt nach oben." Nvidia-Aktien schwanken derzeit um bis zu 10 Prozent pro Tag – ein Zeichen für enorme Volatilität.

Investoren blicken nun gespannt auf Nvidias Quartalszahlen, die Ende des Monats veröffentlicht werden. Trotz Konkurrenz durch effizientere KI-Modelle setzen Unternehmen wie Meta und Alphabet weiter stark auf Nvidia-Chips und planen 2025 Milliardeninvestitionen in Rechenzentren.

Der Markt hängt weiterhin stark von den "Magnificent Seven" ab. Ob sie ihre Führungsposition verteidigen können, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





