Steigendes passives Einkommen: 1 hochprofitable Dividendenaktie mit 6,46 % Rendite

Immobilien gelten oft als ein sicherer Weg, um langfristig ein passives Einkommen aufzubauen. Doch bei genauer Analyse fällt ihre Rentabilität oft gering aus, während der Aufwand stetig steigt. Hinzu kommen die Gefahren eines Mietendeckels und einer hohen Verschuldung, die sogar in die Privatinsolvenz führen kann.

Dies ist ein Grund dafür, warum Warren Buffett Aktien und Anleihen jeder Immobilie vorzieht und mit derzeit 148,7 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Menschen der Welt aufgestiegen ist (07.02.2025). Während ein kleiner Renditeunterschied kurzfristig kaum auffällt, sorgt er aufgrund des Zinseszinseffekts langfristig für einen großen Unterschied.

Eigene Darstellung

Aktien sind zudem sehr pflegeleicht, sodass der Verwaltungsaufwand auch mit steigendem Vermögen gering bleibt.

Dividendenaktie Enterprise Products Partners

Ein Beispiel dafür ist die Enterprise-Products-Partners-Aktie (EPP), die von 1998 bis heute sogar eine annualisierte Rendite von 13,73 Prozent erzielt hat (07.02.2025). Dabei spielten die ausgeschütteten Dividenden eine wichtige Rolle. Sie sind im gleichen Zeitraum von 0,41 auf zuletzt 2,98 US-Dollar je Aktie und damit im Mittel pro Jahr um 7,62 Prozent gestiegen. Auch derzeit notiert EPP immer noch zu einer hohen Dividendenrendite von 6,46 Prozent (07.02.2025).

Doch wie konnte sich das Unternehmen so positiv entwickeln?

Enterprise Products Partners ist eines der führenden nordamerikanischen Midstream-Energieunternehmen. 1968 von Dan Duncan und zwei Partnern als Großhändler für Flüssigerdgas gegründet, hat es sich zu einem zentralen Akteur der Energieinfrastruktur entwickelt. Es verbindet Produzenten aus den größten nordamerikanischen Fördergebieten mit inländischen und internationalen Abnehmern.

Das Leistungsspektrum umfasst die Verarbeitung, den Transport und die Speicherung von Erdgas, Flüssigerdgas (NGL), Rohöl, raffinierten Produkten und Petrochemikalien. Mit einem Pipelinenetzwerk von mehr als 80.467 Kilometern Länge, mehr als 300 Millionen Barrel Lagerkapazität und 14 Milliarden Kubikfuß Erdgas-Speicherkapazität besitzt EPP eine unentbehrliche Energieinfrastruktur.

Quelle: macrotrends.net

Geschäftsentwicklung

Enterprise Products Partners besitzt somit eine dominierende Marktstellung.

Umsatz und Gewinn sind auch deshalb zwischen 2014 und 2023 von 47.951 Millionen auf 49.715 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 2.787 Millionen auf 5.529 Millionen US-Dollar gestiegen. Dabei ist das Unternehmen mit zweistelligen Gewinnmargen und Eigenkapitalrenditen zudem sehr profitabel. Hinzu kommt eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 37,8 Prozent.

Aktuell investiert EPP vor allem in den Ausbau seines Erdgasnetzwerkes.

„Gegenwärtig befinden sich größere Wachstumsprojekte im Wert von etwa 7,6 Milliarden US-Dollar im Bau. Diese Projekte werden in den nächsten drei Jahren in Betrieb gehen. Im Wesentlichen stehen sie alle mit unserem Erdgas- und NGL-Geschäft im Permian Basin und den damit verbundenen Erweiterungen unserer nachgelagerten Infrastruktur im Zusammenhang, um die wachsende inländische und internationale Nachfrage zu decken. Diese Projekte werden durch langfristige Verträge gestützt und bieten die Aussicht auf ein kontinuierliches Wachstum des Nettogewinns und des Cashflows“, so der Co-CEO A. J. Teague im Bericht zum vierten Quartal 2024.

Höchstwahrscheinlich wird auch Europa in den kommenden Jahren mehr Erdgas kaufen, um aus US-Sicht sein Handelsbilanzdefizit auszugleichen.

Fazit passives Einkommen

Enterprise Products Partners ist eine hochprofitable Dividendenaktie, die wahrscheinlich auch zukünftig eine hohe Ausschüttung und mit wenig Aufwand ein steigendes passives Einkommen ermöglicht.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

Die Enterprise Products Partners Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 32,84USD auf NYSE (07. Februar 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.