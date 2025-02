AKTIEN IM FOKUS Fusions- und Übernahmefantasien treiben Vivendi und TIM hoch Fusions- und Übernahmespekulationen haben am Freitagnachmittag den Aktien von TIM (Telecom Italia) und Vivendi kräftig Auftrieb gegeben. Das Papier des Medienunternehmens Vivendi, dem rund 24 Prozent an TIM gehört, sprang mit plus 5,2 Prozent auf …