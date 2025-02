Dax kann Rekordjagd fortsetzten - falls Trump nicht wieder stört

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eigentlich spricht einiges für eine Fortsetzung der Rekordrally des deutschen Leitindex Dax in der neuen Woche: Die Sorgen rund um KI-Konkurrenz aus China sind in den Hintergrund gerückt und wichtige Notenbanken könnten die Leitzinsen früher oder später weiter senken und so Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiver machen. Doch seit einigen Wochen gibt es mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump den sprichwörtlichen "Elefanten im Raum", der wieder für Turbulenzen sorgen könnte.

Diese Metapher bezeichnet ein klar ersichtliches Problem, das aber dennoch eher ignoriert wird. Bezogen auf den Aktienmarkt sind es die Zolldrohungen von Trump, die nach Mexiko, Kanada und China nun auch Europa treffen könnten. Und dabei hat der Republikaner Deutschland besonders auf dem Kieker, weil das wirtschaftsstärkste Land der Eurozone deutlich mehr Waren in die USA exportiert als von dort importiert. Das ist Trump ein Dorn im Auge.