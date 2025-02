Grey/Ven ernennt Ilana Kugel zur Kreativdirektorin für Damenmode

NEW YORK, 7. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Grey/Ven, der renommierte Anbieter von leisem Luxus, gibt mit Stolz die Ernennung der CFDA-anerkannten Designerin Ilana Kugel zur Kreativdirektorin für seine Damenkollektion bekannt. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Marke auf ihre Laufstegshow auf der New Yorker Modewoche im Februar vorbereitet und Pläne für ihre erste Luxushandtaschenkollektion enthüllt, die neben Kugels erster Kollektion für die Marke mit dem Titel „The Journey" FW 25 erscheint.

Kugel ist bekannt für ihre Arbeit mit Koral Swimwear und als erste Athleisure-Designerin, die in den Council of Fashion Designers of America (CFDA) aufgenommen wurde. In der Vergangenheit hat sie bereits zwei Kollektionen für die Marke unterstützt, eine Resort-Kollektion, die auf der New York Fashion Week im September Premiere feierte, und eine Pre-Herbst-Kollektion. Sie freut sich, nun ihre erste große Kollektion für die Marke zu präsentieren, die ihren Platz in der Luxuswelt finden wird.

„Die Ernennung von Ilana Kugel ist ein wichtiger Meilenstein für Grey/Ven", sagte Scott Weissman, CEO. „Als Kreativdirektorin für unsere Damenkollektion wird sie mit ihrem Fachwissen über zeitgenössische Mode eine neue Perspektive in unsere Designs einbringen. Ich freue mich auch sehr, dass sie die kreative Leitung unseres wachsenden Sortiments an Luxushandtaschen und -accessoires übernimmt und damit die Zukunft von Grey/Ven weiter gestaltet."

Die Grey/Ven-Kollektion „The Journey" von Kugel ist eine tiefgreifende Erkundung eines originellen Stils, der sich durch eine unverwechselbare Ästhetik auszeichnet, die von der heiteren Schönheit eines Sonnenuntergangs in der Wüste inspiriert ist. Die Kollektion umfasst eine Reihe von Pullovern, Kleidern und leichten Lagenlooks, die ein Gefühl von müheloser Raffinesse verkörpern. Jedes Stück spiegelt eine harmonische Mischung aus Texturen und Farben wider, einschließlich monochromer Schichten, die durch reine Merinowolle und ätherische Seidenakzente aufgeweicht werden. Das Design der Kollektion mit erdigen Farbtönen und einer luxuriösen, wildlederähnlichen Oberfläche fängt die mystische Anziehungskraft des Fernwehgeistes ein.