Internationale Börsen im Minus: TecDAX stürzt am stärksten ab!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes Verluste. Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, steht aktuell bei 21.766,12 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,61%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 26.942,88 Punkten und verliert 0,36%. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, fällt um 0,63% auf 14.605,55 Punkte. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, zeigt mit einem Rückgang von 1,18% auf 3.783,84 Punkte die stärkste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung betroffen. Der Dow Jones Industrial Average, einer der wichtigsten US-Börsenindizes, steht bei 44.465,79 Punkten und verliert 0,58%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, sinkt um 0,71% auf 6.038,58 Punkte. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein einheitliches Bild der Verluste, wobei der TecDAX mit einem Minus von 1,18% den größten Rückgang verzeichnet, während der MDAX mit einem Minus von 0,36% am besten abschneidet.Die Marktteilnehmer reagieren offenbar auf eine Kombination aus globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und spezifischen Unternehmensnachrichten, die die Stimmung belasten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 2.04%. Fresenius folgt mit 1.45%, während Heidelberg Materials mit 1.43% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Porsche AG führt die Negativliste mit einem Rückgang von 7.39%, gefolgt von Qiagen NV Registered Shs mit -3.65% und adidas, das um 2.39% gefallen ist.Im MDAX sticht Gerresheimer mit einem beeindruckenden Plus von 10.02% hervor. HelloFresh und SILTRONIC AG folgen mit 4.57% und 2.37% respektive, was die positive Stimmung im MDAX unterstreicht.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Bechtle mit einem Rückgang von 3.68%. K+S und PUMA teilen sich den Platz mit einem Verlust von 4.14%.Im SDAX verzeichnet LPKF Laser & Electronics den höchsten Anstieg mit 7.05%, gefolgt von Kloeckner mit 6.27%. NORMA Group schließt die Topwerte mit einem Plus von 1.93% ab.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls Verluste, wobei Verbio mit -3.52% anführt. SFC Energy und CECONOMY folgen mit -4.02% und -4.30%.Im TecDAX hebt sich SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 2.37% hervor, während Nordex und 1&1 mit 0.61% und 0.33% im Plus liegen.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von Evotec mit -3.43%. Qiagen NV Registered Shs und Bechtle verzeichnen ebenfalls Rückgänge von -3.65% und -3.68%.Im Dow Jones zeigen Cisco Systems mit 1.01%, Chevron Corporation mit 0.61% und Coca-Cola mit 0.58% eine positive Entwicklung.Die Flopwerte im Dow Jones sind von größeren Verlusten geprägt, angeführt von Amazon mit -3.89%. Nike (B) und Sherwin-Williams folgen mit -2.38% und -1.86%.Die Topwerte im S&P 500 sind durch Expedia Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 17.78% gekennzeichnet, gefolgt von Take-Two Interactive Software mit 14.61% und Uber Technologies mit 6.44%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Lennar Registered (A) mit -4.09%. Bio-Techne und FMC folgen mit -4.11% und -4.35%.