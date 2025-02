US-Börsenverluste drücken auf die Stimmung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag Verluste verbucht. Vor allem am späteren Nachmittag ging es mit der zunehmenden Schwäche der US-Börsen abwärts. In den Vereinigten Staaten wurde der weiterhin robuste Arbeitsmarkt als Signal genommen, dass die US-Notenbank Fed wohl an ihrer zurückhaltenden Zinspolitik festhalten wird. Zudem trübte sich das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im Februar unerwartet deutlich ein, da Furcht vor einer durch Zölle ausgelösten höheren Inflation herrscht.

Unter den Einzelwerten in Europa bestimmten Quartalsberichte und Ausblicke sowie der eine oder andere Analystenkommentar das Bild. Auf der negativen Seite fanden sich L'Oreal , Yara , Pernod Ricard und DocMorris .

Der Umsatz des französischen Kosmetikkonzerns L’Oreal wuchs im vierten Quartal deutlich geringer als erwartet. Vor allem das Geschäft in China und Nordamerika enttäuschte. Die Aktie büßte 3,5 Prozent ein. Beim Düngerkonzern Yara, dessen Aktie in Oslo 7,1 Prozent einbüßte, wurden mit Blick auf den Quartalsbericht vor allem der freie Barmittelzufluss und das operative Ergebnis von Analysten moniert. Für den Spirituosenhersteller Pernod Ricard, der am Donnerstag Zahlen vorgelegt hatte, ging es nach negativen Analystenkommentaren und Kurszielsenkungen um 4,7 Prozent abwärts. DocMorris sanken nach Kurszielsenkungen in Zürich um 7,0 Prozent.

Unter den Gewinnern an diesem Tag legten Vinci nach Jahreszahlen um 2,4 Prozent zu. Der französische Infrastrukturkonzern überzeugte mit seinem operativen Jahresergebnis.

Ansonsten zog das Thema Fusionen und Übernahmen Anleger an: TIM (Telecom Italia) stiegen um 6,3 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch und Vivendi zogen um 3,8 Prozent auf den höchsten Stand seit 2001 an. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, prüft der französische Investor Xavier Niel, der auch Hauptanteilseigner von Iliad SA ist, und das Private-Equity-Unternehmen CVC Capital unabhängig voneinander Optionen für TIM. Ziel sei es, das Unternehmen mit der italienischen Tochter des französischen Internet- und Mobilfunkkonzerns Iliad zusammenzulegen, um so hohe Synergien zu heben./ck/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,96 % und einem Kurs von 26,67 auf Tradegate (07. Februar 2025, 18:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,20 %. Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 25,81 Mrd.. Pernod Ricard zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 164,00EUR was eine Bandbreite von +2,06 %/+60,94 % bedeutet.