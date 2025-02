Leitindex ATX verliert ein Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag im Minus geschlossen und damit einen Teil der starken Vortagesgewinne wieder abgegeben. Der Leitindex ATX fiel um 1,04 Prozent auf 3.879,45 Punkte. Am Vortag hatte der Index 3,4 Prozent zugelegt und damit den höchsten Tagesgewinn seit Jahren verbucht.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach der Vortagesrally wieder nach unten. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Januar bestätigte Analysten zufolge das Bild eines robusten Arbeitsmarkts und wirkte sich nicht merklich an den Börsen aus. Negativ wurden in Folge aber die am späteren Nachmittag von der Universität von Michigan veröffentlichten Daten zum Konsumklima aufgenommen.