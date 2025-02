Uber Technologies - Aktie im Rampenlicht - 07.02.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Uber Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -4,80 % verkraften.

Mit einer Performance von +10,84 % konnte die Uber Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

Die Märkte befinden sich im Bann der News aus Amerika. Täglich kommt es durch Donald Trump zu Äußerungen, die sich auf Zölle, Geopolitik oder auch Branchen auswirken. Entsprechend volatil sind die Aktienmärkte, wenn auch in Summe weiter robust. Eindeutig positiv kam der DAX durch die Börsenwoche und zeigte auch heute wieder ein Allzeithoch auf. Damit ist das GAP vom Wochenstart verarbeitet. Dem blickte der S&P500 am ehesten hinterher, verpasste jedoch weitere Rekorde knapp. Kurz davor dreht auch der Dow Jones erst einmal wieder ab, während am Technologiesegment Nasdaq eine sehr volatile Seitwärtsphase zu beobachten war.

An den internationalen Börsen herrscht heute eine gedrückte Stimmung: Alle wichtigen Indizes verzeichnen Verluste, während einige Unternehmen dennoch positive Akzente setzen.