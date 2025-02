Diese unglaubliche Rendite hat Warren Buffett mit BYD-Aktien erzielt

„Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, und sei ängstlich, wenn andere gierig sind“, lautet eine Warren-Buffett-Weisheit, die zu seinem Leitmotiv wurde und einen Teil seines großen Erfolgs begründet. So verkaufte er beispielsweise in den vergangenen Quartalen vermehrt Aktien und wechselte zu Anleihen, obwohl die Kurse weiter stiegen und so immer mehr Kapital anzogen.

In Krisen ist es für Warren Buffett hingegen Zeit umso stärker, Aktien von guten Unternehmen mit starker Marktstellung zu erwerben. „Große Gelegenheiten kommen selten. Wenn es Gold regnet, greife nach einem Eimer nicht nach einem Fingerhut“, lautet deshalb eine seiner weiteren Weisheiten.