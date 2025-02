Pentagon-Chef reist nach Deutschland, Belgien und Polen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wird kommende Woche nach Deutschland, Belgien und Polen reisen. In Deutschland wolle Hegseth das Hauptquartier des US-Europakommandos und die für Afrika zuständige Kommandozentrale des US-Militärs in Stuttgart besuchen, teilte das Pentagon mit. Dort wolle er mit hochrangigen Militärs und dort stationierten US-Soldaten zusammenzutreffen, um aktuelle Informationen über die Operationen zu erhalten.

In Brüssel werde Hegseth am Nato-Verteidigungsministertreffen und einer Zusammenkunft der Ukraine-Unterstützerländer teilnehmen. Ziel der Gespräche sei es, die Verteidigungsausgaben des Nato-Bündnisses zu erhöhen, die europäische Führungsrolle zu stärken und die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie auf beiden Seiten des Atlantiks auszubauen, so das Pentagon. Außerdem wolle Hegseth das Engagement von US-Präsident Donald Trump für eine "schnellstmögliche diplomatische Beendigung des Krieges in der Ukraine" bekräftigen.

In Polen werde der US-Verteidigungsminister mit führenden polnischen Politikern zusammentreffen und dort stationierte US-Truppen besuchen, hieß es weiter. Laut Pentagon handelt es sich um "seine letzte Station". Ob Hegseth auch an der Münchner Sicherheitskonferenz, die am kommenden Freitag beginnt, teilnehmen wird, blieb offen./nau/DP/he