Beyond Oil expandiert nach Schweden und unterzeichnet fünfjährige Vertriebsvereinbarung

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 7. Februar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (FWB: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma Click Lab AB eine Vertriebsvereinbarung (die „Vertriebsvereinbarung“) für den Vertrieb des von Beyond Oil entwickelten Ölfiltrationsprodukts in Schweden unterzeichnet wurde.

Im Rahmen der Vertriebsvereinbarung, die am 24. Januar 2025 in Kraft getreten ist, wird Click Lab AB in Schweden als Vertriebspartner für die von Beyond Oil entwickelten Ölaufbereitungsprodukte für klassische Restaurants, die keiner Restaurantkette angehören, sowie einheimische Ketten, die keine Filtermaschinen verwenden, fungieren. Über die Partnerschaft sollen Restaurants dabei unterstützt werden, die Lebensdauer des verwendeten Öls zu verlängern, die Qualität der Speisen zu verbessern und Abfälle zu vermeiden, was dem internationalen Trend hin zu nachhaltigeren Praktiken in der Gastronomie entspricht.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, erklärt: „Die Expansion nach Schweden ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer globalen Wachstumsstrategie. Diese Partnerschaft mit Click Lab AB bietet uns die Möglichkeit, unsere innovative Ölaufbereitungslösung in einem Markt einzuführen, der Nachhaltigkeit und Innovation schätzt. Das Know-how und das gut ausgebaut Vertriebsnetz von Click Lab machen uns zuversichtlich, dass diese Markteinführung ein Erfolg wird.“

Gal Sakoury, Mitbegründer von Click Lab AB, merkt an: „Wir von Click Lab sind permanent auf der Suche nach innovativen Produkten, die wirklich effizient sind. Beyond Oil passt genau zu unserer Vision und bietet eine innovative Lösung, die zugleich umweltverträglich ist. Wir sind begeistert, der schwedischen Gastrobranche diese einzigartige Technologie präsentieren zu können, und freuen uns darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team von Beyond Oil diese spannende Reise in Schweden anzutreten.“

