NRW überholt Baden-Württemberg bei Dividendenzahlungen

kencan schrieb 15.01.25, 05:54

Die chinesische Nachfrage nach E-Fahrzeugen scheint sich zwar langsam zu erholen, doch das Wirtschaftswachstum in China lässt noch auf sich warten. Vor diesem Hintergrund wiegt der leichte Anstieg des Absatzes Ende 2024 meiner Meinung nach doppelt schwer.



Mein Rat an das deutsche Management: Tretet selbstbewusst auf. Bisher kopieren die Chinesen nur blindlings und präsentieren in Hochgeschwindigkeit Produkte mit Überraschungsmomenten, die jedoch nicht zu Ende gedacht sind. Chinesische Autos haben bislang kein gutes Image, und das hat neben den Zollbarrieren auch mit der Werthaltigkeit der Produkte zu tun. Niemand weiß, welche Mängel die chinesischen E-Fahrzeuge nach 5 bis 10 Jahren aufweisen werden. Meine langjährige Erfahrung in Asien mit chinesischen Produkten deutet darauf hin, dass sie nach 3 bis 5 Jahren zu zerfallen beginnen. Diese Fahrzeuge sind oft mit viel Schnickschnack ausgestattet, der schnell kaputt gehen kann. Zudem ist die Verlustwahrscheinlichkeit beim Wiederverkauf eines gebrauchten chinesischen Wagens hoch, bedingt durch die geringe Wertbeständigkeit der Materialien und die rasante Innovation im Bereich der Elektromobilität.



Die Marktteilnehmer auf der Angebotsseite sind momentan zu nervös und übersehen die Fakten. Nehmen wir an, in fünf Jahren haben wir Batterien mit Reichweiten von 1000 km, die in 10 Minuten aufgeladen werden können, halb so schwer und kleiner sind, bei gleichzeitig niedrigeren Preisen durch Überangebot und Recycling. Dann wird niemand mehr fragen, woher die Energie kommt, ähnlich wie heute, wo es egal ist, ob man bei Shell oder Aral tankt. Der Vorteil liegt auch darin, dass wir dann geopolitisch und individuell unabhängig vom Ölmonopol sind.



Ich bin überzeugt, dass die Stärke der deutschen Autobauer in der Qualität des Gesamtprodukts liegt. Der Design-Relaunch von Mercedes und die "Neue Klasse" von BMW sind bereits Anzeichen dafür. Der herausfordernde chinesische Markt dient als gesunder Stresstest für die deutschen Marken und befeuert die Innovation sowie die Verschlankung der Strukturen.



Mercedes und die anderen deutschen Konzerne operieren und produzieren zunehmend global und vernetzt, was die Position und den Wissenstransfer enorm verbessert. Ich sehe mich seit zwei Jahren nach einem E-Fahrzeug in Asien um, und aus den genannten Gründen ist der Kauf eines chinesischen Wagens unattraktiv. Deutsche Wagen sind hingegen zu hoch besteuert. Asiatische Käufer lieben eine Wohnzimmerausstattung im Auto, die ich oft als nutzlos überladen empfinde – aber das ist eine Frage der Kultur.



Abschließend möchte ich auf die häufig wiederholte Erzählung eines verpassten Trends der deutschen Hersteller eingehen. Aus dem Blickwinkel, dass die Deutschen eine florierende Wirtschaft mit Verbrennern hatten, konnten die Wettbewerber Tesla und BYD nur durch Elektroautos disruptiv wirken. Ich finde, dass die deutsche Autoindustrie in den letzten Jahren, die als disruptive Phase gelten, viel richtig gemacht hat. Sie haben den Weg in die E-Mobilität vorbereitet und trotzdem jährlich sehr gute Gewinne erzielt, was ihr Ziel war. Wir werden sehen, was die nächsten Jahre bringen. Mit den neuen deutschen Plattformen sieht es gar nicht so schlecht aus, und sie kommen genau zur rechten Zeit, denn das Kundenverhalten zeigt, dass die Menschen nicht so schnell auf Elektrofahrzeuge umsteigen möchten, auch wenn es in China schneller geht.