Nervosität hoch. Silberpreis scheitert erneut. Droht nun ein Crash bei Silber?

Silber scheitert erneut – Es ist ein Geduldsspiel

Es ist nicht zu glauben; zumindest aus bullischer Sicht. Zum wiederholten Male wird Silber der womöglich alles entscheidende Ausbruch über die außerordentlich wichtige Widerstandszone von 32,2 US-Dollar auf dem „Silbertablett“ serviert und erneut scheiterte das Edelmetall.

Der Druck auf den Widerstandsbereich war immens. Zwischenzeitlich sah es auch nach einem erfolgreichen Ausbruch aus; insbesondere am Freitag (07. Februar); als Silber über die 32,6 US-Dollar lief. Das frische Kaufsignal etablierte sich. Die Tür in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar öffnete sich. Der ambivalente US-Arbeitsmarktbericht zog dem Preisanstieg jedoch den Stecker. Nicht zuletzt legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen nach den Jobdaten wieder zu und kratzen nun erneut an der Marke von 4,5 Prozent. Und auch der US-Dollar gewann wieder an Stärke. Der entsprechende US-Dollar-Index bekam am Freitag Oberwasser und kehrte über die Marke von 108 Punkten zurück. Wenn man so will, nahmen diese Entwicklungen Silber die Luft zum Atmen. Im Ergebnis tauchte der Silberpreis ab.