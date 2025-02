Amazon – was nun?

Unser MARKENWERTPORTFOLIO liegen Stand 31.01 – auf Rekordhoch. Testen Sie unseren Börsendienst mit dem neuen Comeback-Paket „Deutschland 2025“ und unseren Optionsscheinen für Börsengewinne 2025.

Amazon ist mit dem klassischen Onlinehandel im Schlussquartal 2024 sehr gut gefahren. Auch die Cloud-Sparte wuchs deutlich. Die Erwartungen der Analysten wurden allerdings nicht erreicht. Und auch das laufende Quartal bleibt wohl hinter den Prognosen zurück.

Der weltgrößte Onlinehändler setzte im letzten Quartal 2024, das vor allem das wichtige Weihnachtsgeschäft enthält, mehr um. Eigenen Angaben zufolge lag der Konzernerlös bei 187,8 Milliarden Dollar. Das entspricht einer Verbesserung zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum von zehn Prozent. Während der Onlinehandel mit einem Umsatz von 75,56 Milliarden Dollar die Analystenerwartungen um etwa 1 Milliarde Dollar schlagen konnte, blieb die Cloud-Sparte mit einem Erlös von 28,79 Milliarden Dollar aber rund 0,1 Milliarden hinter dem Marktkonsens zurück.

Im laufenden Quartal peilt Amazon weiteren Angaben zufolge einen Konzernumsatz im Bereich von 151 Milliarden bis 155,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Hier gingen die Analysten im Schnitt bislang von 158 Milliarden Dollar aus. Wie auch Amazon hatten zuvor bereits die Cloud-Konkurrenten Microsoft und Alphabet zwar deutliches Wachstum ihrer Sparten gemeldet, die Prognosen aber dennoch verfehlt.

Zum Wochenausklang sahen wir ein schönes Comeback bei Tech-Aktien. Während es in den vergangenen Wochen oft uneinheitliche Tendenzen gab, ziehen am Freitag alle bekannten Namen an. Eine Woche ohne wirkliche Enttäuschungen stützt das Stimmungsbild. Auch bei Nvidia beruhigt sich die Lage. Wir hatten im Turbo-Trader den Bull WKN MJ11XP ein zweites Mal eingekauft. Mit knapp 3,20 Euro liegen wir nun 18 Prozent im Plus und verabschieden uns. Zuletzt vorgestellte Discounter und Bonusse auf Nvidia sind natürlich eher mittelfristig gedacht. Wer stärker investiert ist, kann natürlich auch mal einen Take-Profit für eine Teilposition legen.

Apple haben wir am Tief der letzten Monate erwischt und der UM5Z8S – ist von 3,05 Euro bereits auf 4,84 Euro geklettert. 58 Prozent innerhalb von gerade mal einer guten Woche – wir nehmen die Hälfte der Position raus und kassieren den Gewinn. haben wir am Tief der letzten Monate erwischt und der Optionsschein der UBS – WKN– ist von 3,05 Euro bereits auf 4,84 Euro geklettert. 58 Prozent innerhalb von gerade mal einer guten Woche – wir nehmen die Hälfte der Position raus und kassieren den Gewinn.

Unser MARKENWERTPORTFOLIO liegen Stand 31.01 – auf Rekordhoch. Testen Sie unseren Börsendienst mit dem neuen Comeback-Paket „Deutschland 2025“ und unseren Optionsscheinen für Börsengewinne 2025.

Auch die JT0FH9 auf Lululemon hat sich wieder in den dreistelligen Bereich geschoben. Wir kassieren mit Rendite von mehr als 100% 150 Stück der Position.

Die UM9KLB auf Mercedes war zeitweise richtig unter Wasser, liegt nun immerhin 10 Prozent im Plus.

Auch dort halbieren wir die Position, primär deshalb, weil man befürchten muss, dass einige DAX-Titel in den kommenden Wochen von einer Zoll-Ankündigung Trumps getroffen werden könnten.

Er hat sich schon einige Staaten gegriffen und es wäre verwunderlich, würde er Europa und Deutschland in seinen angepeilten Deals verschonen.

Übrigens – der Januar 2025 war im DAX mit 9% nicht nur bockstark, sondern muss man lange suchen um entsprechendes zu finden.

„Denk mal an den Beginn Deiner Börsenkarriere zurück“ schrieb Franz-Georg daher heute früh an Daniel und machte auf plus 9,6% im Jahr 1996 aufmerksam.

Bis Juli 1997 legte der DAX dann übrigens 80% zu, das wären dann bis Juli 2026 ein DAX bei 40.000. Diese Berechnung von Franz-Georg war allerdings ausdrücklich ironisch gemeint;-)

Insofern freuen wir uns Ende Januar 2025 nicht nur über eine Weiterempfehlung unseres Angebots an Freunde und Bekannte aus dem Grund, dass die Märkte so gut laufen. Sondern auch womöglich deshalb, weil man ja gerade in der Euphorie Fehler vermeiden sollte. Übrigens – für Weiterempfehlungen gibt es natürlich einen Goodie von uns. Dazu bitte eine Mail an uns und wir liefern!