FDP-Abgeordneter spricht sich gegen Parteilinie für Mindestlohn aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Bundestagsabgeordnete Nils Gründer hat entgegen seiner Parteilinie eine Affinität für den Mindestlohn erklärt. "Ich habe auch ein Interesse daran, dass die breite Mitte entlastet wird", sagte Gründer dem Nachrichtenportal Watson.Auch wenn man das in seiner Partei "gar nicht laut sagen" dürfe, habe er durchaus Sympathien für entsprechende Vorschläge anderer Parteien. "Das habe ich noch nie irgendwo ausgeplaudert, aber: Den Mindestlohn finde ich gar nicht mal so schlecht", sagte er. Der FDP-Politiker war mit der Aussage konfrontiert worden, dass FDP und CDU vor allem Politik für die oberen Einkommensschichten machen würden.Seit dem 1. Januar 2025 beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 12,82 Euro. Aus SPD und Linkspartei sind Forderungen nach einer Erhöhung auf 14 oder 15 Euro zu hören. Die Freien Demokraten hatten sich zuletzt immer wieder gegen eine Anhebung ausgesprochen.