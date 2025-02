Elon Musk will Tiktok nicht übernehmen

HeikoEll schrieb 04.02.25, 08:40

Tesla: Träume erhalten oder Realist sein?



Schaut man sich mal aus der Vogelperspektive Tesla auf den Hauptmärkten USA, China und Europa an, kann man 2 Dinge tun:



a) man packt sich scheinbar glänzende Einzelpositionen (Cybertruck im Vergleich zu irgendwas oder Auslieferungswachstum China ganz aktuell oder BREAKING, die Auslieferungen Italien sind in 01/25 im YoY-Vergleich gestiegen (und zwar um 4 Stück))



oder



b) ich betrachte die zentralen Thesen (noch 2023 von allen Bullen so unterschrieben: „Tesla wird aufgrund seiner Innovativen Vormachtstellung und einem prognostizierten Verbrenner-Verbot in 2035 der Weltgrößte Automobilhersteller mit einem Marktanteil von 15-20% sein“)



Dann schaue ich mir ganz nüchtern die Marktanteil-Entwicklung an und fange an zu grübeln, denn auf allen 3 Hauptmärkten ist die Entwicklung konsistent und eindeutig:



1. China: Dort hat Tesla im Verhältnis zu Europa und USA den GERINGSTEN Marktanteil mit 2,4% und erkauft sich noch leichtes Wachstum durch NEGATIVE Margen



2. Europa: Hier hatte Tesla zwischen Q3 und Q4/23 die erfolgreichste Zeit mit einem Marktanteil von ca 2,8%, seit dieser Zeit ist ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen, der letztmalig in 12/24 (durch Auslaufen von Förderungen/ Ausgleich CO2-Vorgaben) ein Aufflackern erlebte! Die Januar-Zahlen und vor allem die Stagnation seit Mitte 01/25 deuten daraufhin, dass der Marktanteil in Q1/25 auf unter 2% sinken wird!



3. USA: Hier war ja immer der Erfolg vor allem Kalifornien zu verdanken, das Tesla-Mekka schlechthin! In der Summe hatte Tesla in den USA den Höhepunkt des Erfolges zwischen Q3 und Q4/24 mit einem Marktanteil von knappen 4%…… dieser ist in Q4/24 auf 3,7% zurück gegangen, in Kalifornien ganz konstant von Q zu Q!



Fazit: Natürlich konnte ich auch letztes Jahr sagen, dass zum Beispiel Esprit bei T-Shirts unter 12 Euro unter den Top10 der Bekleidungshersteller war, aber ganz ehrlich, das hat den Insolvenzverwalter 0,00 interessiert, es ging um Marktanteilentwicklung und Margenentwicklung!



Als ich die Applezahlen las und das Feiern des höchsten Gewinns, aber Einbruch des Kerngeschäftes IPhone, wusste ich, dass der Kurs fallen werden würde, denn klar ist, Du kannst durch Cross-Selling eine zeitlang pushen, verlierst Du aber im Kerngeschäft, dann bricht das Zusatzgeschäft auch irgendwann weg!



Und so ist es bei Tesla: Grundlage von allem ist die Verteidigung der Marktposition im Kerngeschäft: Wenn ich mit 50% Abos FSD kalkuliere, aber 50% weniger Auslieferungen Autos habe, bricht das FSD-Geschäft im Verhältnis genauso ein!



Und das bei einer Bewertung von 1.230.000.000.000 USD!



Denkt mal darüber nach!