Porsche unter Druck: Milliardeninvestitionen und sinkende Margen erschüttern Anleger

Der Stuttgarter Luxusautobauer Porsche steht unter erheblichem Druck und hat ein milliardenschweres Maßnahmenpaket angekündigt, um auf die Herausforderungen im Markt zu reagieren. Trotz der geplanten Investitionen in neue Modelle mit Verbrenner- und Plug-in-Hybridantrieben sowie den Ausbau von Sonderausstattungen ist die Reaktion der Anleger negativ. Die Porsche-Aktie fiel am Freitag um fast 6 Prozent und erreichte den tiefsten Stand seit dem Börsengang im September 2022.

Die vorläufigen Zahlen für 2024 zeigen einen Rückgang der operativen Marge auf den unteren Rand der angestrebten Spanne von 14 bis 15 Prozent, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu 18 Prozent im Jahr 2023 darstellt. Für 2025 wird ein weiterer Rückgang auf 10 bis 12 Prozent prognostiziert, was auf hohe Investitionen und eine schwächelnde Nachfrage, insbesondere in China, zurückzuführen ist. Porsche strebt langfristig eine Umsatzrendite von über 20 Prozent an, muss jedoch kurzfristig mit Einbußen rechnen.