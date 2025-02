Erste Frau an der Spitze der DIHK: Melnikov warnt vor Rezession und fordert Reformen!

In ihren ersten 100 Tagen im Amt möchte Melnikov die Themen Bürokratieabbau, Steuern, Energie, Fachkräfte und Infrastruktur in den Fokus rücken. Sie fordert Planungssicherheit für Unternehmen und kritisiert die Vielzahl an EU-Richtlinien, die zwischen 2019 und 2024 erlassen wurden. Ihr Appell lautet: „Streichen, streichen, streichen“, um die Bürokratie zu reduzieren. Auch in der Energiepolitik sieht sie Widersprüche, wenn hohe Energiepreise durch politische Entscheidungen verursacht und dann durch Förderprogramme subventioniert werden.

Helena Melnikov hat als erste Frau die Geschäftsführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) übernommen und äußert sich besorgt über den Zustand der deutschen Wirtschaft. In einem Interview mit dem Handelsblatt beschreibt sie die aktuelle Lage als alarmierend und betont, dass Deutschland auf das dritte Rezessionsjahr in Folge zusteuert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist 2024 um 0,2 Prozent gesunken, nachdem bereits 2023 ein Rückgang von 0,3 Prozent verzeichnet wurde. Melnikov hebt hervor, dass es kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem gibt, und fordert von der Politik und der Wirtschaft grundlegende Veränderungen.

Melnikov zeigt sich optimistisch, dass Deutschland auch in der internationalen Wirtschaft, insbesondere im Handel mit den USA, bestehen kann. Sie verweist auf die 750 Milliarden US-Dollar, die die USA an Warenwert in die EU importieren. Ihre klare Botschaft an die Unternehmen ist, dass Veränderungen möglich sind und dass jeder Einzelne Verantwortung tragen kann, um die wirtschaftliche Situation zu verbessern.

Parallel dazu zeigt sich der DAX, der deutsche Aktienindex, nach einem Rücksetzer optimistisch und hat in den letzten Handelstagen an Wert gewonnen. Der Euro STOXX 50, ein weiterer wichtiger Index, zeigt ebenfalls Aufholpotenzial, da er sich von einer Konsolidierungsphase erholt hat. Analysten empfehlen, sich von überteuerten US-Aktien zu trennen und in günstigere Euro-Aktien zu investieren, da die europäischen Märkte in den letzten Monaten besser abgeschnitten haben.

Insgesamt stehen die Zeichen auf Veränderung, sowohl in der Politik als auch an den Finanzmärkten, und es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa entwickeln wird.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 21.745PKT auf L&S Exchange (07. Februar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.