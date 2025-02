Maersk übertrifft Erwartungen: Aktien steigen um 10% nach Rekordzahlen!

Besonders bemerkenswert ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA), der im vierten Quartal bei 3,6 Milliarden US-Dollar lag und damit die Analystenschätzungen von 3 Milliarden US-Dollar deutlich übertraf. Für das Gesamtjahr verzeichnete Maersk einen EBITDA-Anstieg um 26 Prozent auf 12,13 Milliarden US-Dollar, das drittbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. CEO Vincent Clerc betonte, dass das Unternehmen in allen drei Geschäftsbereichen Wachstum verzeichnete und die hohe Nachfrage sowie Engpässe im Kapazitätsangebot ein stabiles Preisumfeld geschaffen hätten.

Die dänische Reederei Moller-Maersk hat am Donnerstag beeindruckende Quartalsergebnisse veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertrafen und zu einem Anstieg der Maersk-Aktien um über 10 Prozent führten. Dies stellt die beste Tagesperformance des Unternehmens seit 2016 dar. Im vierten Quartal stieg der Umsatz auf 14,6 Milliarden US-Dollar, während der Gesamtjahresumsatz 55,48 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Aufgrund der starken finanziellen Performance schlägt der Verwaltungsrat eine mehr als verdoppelte Dividende von 155 US-Dollar pro Aktie vor, die am 21. März an die Aktionäre ausgezahlt werden soll. Zudem kündigte Maersk ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 2 Milliarden US-Dollar an, das über zwölf Monate laufen soll.

Für das Jahr 2025 erwartet Maersk ein EBITDA zwischen 6 und 9 Milliarden US-Dollar, was unter dem Vorjahreswert liegt. Die Prognose bleibt jedoch unsicher, da geopolitische Spannungen und die Zollpolitik der USA Risiken für den globalen Handel darstellen. Ein entscheidender Faktor ist die Situation im Roten Meer, wo anhaltende Angriffe durch Huthi-Milizen die üblichen Transportwege blockieren. Dies hat zu längeren Transportzeiten und höheren Frachtraten geführt, was kurzfristig Maersk zugutekommt. Sollte sich die Lage stabilisieren, könnten die Frachtraten jedoch sinken, was die Unternehmensprognosen belasten könnte.

Zusätzlich belasten die neuen Zölle, die von der US-Regierung angekündigt wurden, den globalen Handel. Maersk warnt, dass erhöhte Importzölle, verschärfte Exportkontrollen und Sanktionen die Lieferketten weiter unter Druck setzen könnten. Trotz dieser Herausforderungen zeigt das Unternehmen eine bemerkenswerte Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einem dynamischen Marktumfeld.

