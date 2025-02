Eli Lilly: Rekordumsatz 2024 dank Diabetes- und Gewichtsmedikamenten!

Eli Lilly, der US-Pharmahersteller, hat am Donnerstag seine beeindruckenden Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die vor allem durch den Erfolg seiner Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamente geprägt sind. Die Aktie des Unternehmens zeigt sich stabil und verzeichnet ein leichtes Plus von rund einem Prozent. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2025 liegt zwischen 22,50 und 24,00 US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertrifft, die mit 22,86 US-Dollar rechneten.

Im vierten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,53 Milliarden US-Dollar, was vor allem auf das Wachstum der Medikamente Mounjaro und Zepbound zurückzuführen ist. Mounjaro, ein Diabetes-Medikament, erzielte einen Umsatz von 3,53 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter den Erwartungen von 4,27 Milliarden US-Dollar zurück. Auch Zepbound, das zur Behandlung von Adipositas eingesetzt wird, verfehlte mit 1,91 Milliarden US-Dollar die Prognosen von 2,03 Milliarden US-Dollar. Diese Enttäuschungen wurden teilweise durch physische und finanzielle Einschränkungen bei Großhändlern erklärt, jedoch äußerten einige Investoren Bedenken hinsichtlich einer nachlassenden Nachfrage nach der Klasse der GLP-1-Medikamente, zu der sowohl Zepbound als auch das Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk gehören.