Gerresheimer AG: Übernahmegerüchte treiben Aktie um 15% nach oben!

Trotz dieses Anstiegs liegt der Kurs noch weit unter den Höchstständen von über 120 Euro, die im Sommer 2023 erreicht wurden. Damals hatte ein trüber Geschäftsausblick für 2024 und 2025 sowie Produktionsprobleme in den USA zu einem Rückgang des Aktienkurses geführt. Im Jahr 2024 verlor die Aktie fast ein Viertel ihres Wertes und fiel Ende Januar auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Aktuell wird Gerresheimer mit dem 21-fachen des Gewinns bewertet.

Die Gerresheimer AG, ein Düsseldorfer Spezialist für Pharma- und Kosmetikverpackungen, hat das Interesse großer Finanzinvestoren geweckt. Am Freitag bestätigte das Unternehmen, dass es in frühen Gesprächen mit Private-Equity-Gesellschaften über eine mögliche Übernahme steht. Ob es zu einem öffentlichen Übernahmeangebot kommen wird, bleibt jedoch ungewiss. Diese Nachricht führte zu einem sprunghaften Anstieg der Gerresheimer-Aktie, die um bis zu 15 Prozent zulegte und im Xetra-Handel zeitweise über 83 Euro notierte, bevor sie zum Handelsschluss bei 79,80 Euro schloss.

Laut einem Bericht von Bloomberg zeigen namhafte Investmentfirmen wie Warburg Pincus, EQT AB und KKR Interesse an dem Unternehmen. Zudem hat der aktivistische Investor Ricky Chad Sandler bereits im Oktober 2024 einen Anteil von 5,43 Prozent an Gerresheimer erworben. Experten spekulieren, dass die Finanzinvestoren möglicherweise eine Zerschlagung des Unternehmens in Betracht ziehen könnten, da Gerresheimer zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche vereint: die Produktion von Glasbehältern für Kosmetik und komplexe Spezialglas- sowie Kunststoffverpackungen für die Pharmaindustrie.

Die Diskussionen über eine mögliche Übernahme befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium, und Gerresheimer wird etwaige Angebote im besten Interesse des Unternehmens prüfen. Die Entwicklungen rund um Gerresheimer könnten sowohl für Investoren als auch für den Markt von Bedeutung sein, da sie die strategische Ausrichtung des Unternehmens und dessen zukünftige Marktposition beeinflussen könnten. In einem kostenlosen Spezialreport werden Strategien und Ideen vorgestellt, wie sich Anleger gegen mögliche Kursverluste absichern können.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,07 % und einem Kurs von 78,75EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.