Qiagen: Trotz Rückkauf und Wachstum – Aktie bleibt im DAX unter Druck!

Im vierten Quartal erzielte Qiagen einen Umsatz von 525 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 3 Prozent entspricht und leicht über der Unternehmensprognose liegt. Der Bereich Diagnostiklösungen war mit einem Wachstum von 10 Prozent der Haupttreiber. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf 159 Millionen US-Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 0,61 US-Dollar die Prognose von 0,60 US-Dollar. Für das erste Quartal 2025 erwartet Qiagen ein Umsatzwachstum von 3 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 0,50 US-Dollar, was unter den Markterwartungen liegt.

Der deutsch-niederländische Diagnostikkonzern Qiagen hat in der vergangenen Woche eine turbulente Phase an der Börse erlebt und gehört zu den schwächsten DAX-Werten des Jahres. Trotz eines erfolgreichen Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 300 Millionen US-Dollar und positiver Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten übertrafen, konnte die Aktie nicht zulegen. Seit Jahresbeginn verzeichnet Qiagen ein Minus von 7 Prozent.

Ein wesentlicher Faktor für die Unsicherheit an den Märkten ist der Ausblick für 2025, der unter den Konsensschätzungen liegt. Zudem beeinflussen geopolitische Entwicklungen, insbesondere in den USA, die Geschäftsaussichten von Qiagen, da das Unternehmen dort etwa die Hälfte seiner Umsätze generiert. Finanzchef Roland Sackers wies darauf hin, dass die Unsicherheiten durch den Regierungswechsel in den USA und die wirtschaftliche Lage in China die Prognosen belasten könnten.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Diagnostikgeschäft der Hauptmotor von Qiagen. Der Tuberkulose-Test QuantiFERON, der 22 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, verzeichnete ein Wachstum von 14 Prozent. Analysten der Baader Bank und der DZ-Bank zeigen sich optimistisch und setzen Kursziele von 51 Euro bzw. 50 Euro für die Aktie, was eine potenzielle Aufwärtsbewegung von 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.

Qiagen plant, bis 2028 mindestens 1 Milliarde US-Dollar an die Aktionäre zurückzuführen und hat vielversprechende Wachstumstreiber in seinem Portfolio, die mittelfristig attraktive Perspektiven bieten. Die aktuelle Bewertung der Aktie wird als attraktiv eingeschätzt, und das Unternehmen könnte von Marktanteilsgewinnen und Technologieführerschaft profitieren.

Die Qiagen NV Registered Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 39,99EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.