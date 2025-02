Hannover Rück: Nettogewinn von 2,3 Mrd. Euro trotz Herausforderungen!

Die Hannover Rück, der drittgrößte Rückversicherer weltweit, hat im Jahr 2024 ihre Gewinnprognose erfüllt und einen Nettogewinn von 2,3 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von etwa 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Obwohl die Zahlen leicht hinter den Erwartungen der Analysten von 2,35 Milliarden Euro zurückblieben, zeigt das Unternehmen eine positive Marktposition.

Im Rahmen der Vertragserneuerung zum 1. Januar musste die Hannover Rück einen inflations- und risikobereinigten Preisrückgang von 2,1 Prozent in der traditionellen Schaden-Rückversicherung hinnehmen. Dennoch konnte das Prämienvolumen um 7,6 Prozent gesteigert werden, was auf eine stabile Nachfrage nach Rückversicherungskapazitäten hinweist. Insgesamt wurden 9,3 Milliarden Euro an bestehenden Verträgen erneuert, während 950 Millionen Euro an Prämienvolumen gekündigt wurden. Durch neue Verträge und Marktanpassungen stieg das Gesamtvolumen auf über 11 Milliarden Euro. CEO Jean-Jacques Henchoz äußerte sich optimistisch über die erfolgreiche Erneuerung und die anhaltend hohe Nachfrage.