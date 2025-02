FORTEC Elektronik AG: Umsatzrückgang und angepasste Prognose für 2024/2025

Die FORTEC Elektronik AG hat in ihrem vorläufigen Ergebnisbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 (01. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024) einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Konzernumsatz belief sich auf rund 36 Millionen Euro, was einem Rückgang von etwa 23 % im Vergleich zu 47 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Auch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit 0,2 Millionen Euro stark ab, nachdem im Vorjahr noch 4,5 Millionen Euro erzielt wurden. Dies führte zu einer drastischen Reduzierung der EBIT-Marge von 9,6 % auf 0,5 %. Der Konzernüberschuss lag nach vorläufigen Berechnungen bei 0,2 Millionen Euro, im Vergleich zu 3,2 Millionen Euro im Vorjahr.

Trotz dieser negativen Entwicklung bleibt der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2024 mit 56 Millionen Euro stabil, was im Vergleich zu 57,2 Millionen Euro am 30. September 2024 nur geringfügig gesunken ist. Die Unternehmensführung hat aufgrund der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltenden konjunkturellen Schwäche die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Der Vorstand rechnet nun mit einem Konzernumsatz zwischen 80 und 95 Millionen Euro, was eine Senkung der ursprünglichen Prognose von 95 bis 110 Millionen Euro darstellt. Auch die EBIT-Prognose wurde von 6 bis 8 Millionen Euro auf 4 bis 6 Millionen Euro nach unten korrigiert.

Zusätzlich wird das mittelfristige Umsatzziel von 120 bis 130 Millionen Euro nun auf das Jahr 2030 verschoben, anstatt wie ursprünglich für 2026 vorgesehen. Sandra Maile, die Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, äußerte, dass trotz positiver Signale für das zweite Halbjahr die Dynamik fehle, um die Rückgänge der ersten beiden Quartale auszugleichen. Das Unternehmen steht in engem Austausch mit seinen Kunden, um Strategien zu entwickeln, die die Lieferfähigkeit auch unter den Herausforderungen von Strafzöllen und Sanktionslisten sicherstellen.

Der geprüfte Konzernjahresbericht wird ab dem 27. März 2025 auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Die FORTEC Elektronik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,20 % und einem Kurs von 15,80EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.