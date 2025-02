Rheinmetall sichert 3,1 Milliarden Euro für digitale Soldatensysteme!

Rheinmetall bezeichnet diese Systeme als "IdZ-ES" (Infanterist der Zukunft - Erweitertes System). Ein zentrales Element dieser Systeme ist das Kernsystem, das den Soldaten eine Netzwerkkommunikation ermöglicht. Dies beschleunigt den Bekämpfungsprozess, indem es den Austausch von Informationen, wie Nachrichten und Bildern, über Tablets ermöglicht. Ein wesentlicher Vorteil ist die verbesserte Übersicht über die Positionen der Kameraden, was in chaotischen Gefechtssituationen das Risiko von Friendly Fire verringert.

Darüber hinaus wird das System auch für andere Anwendungen erprobt, wie die Überwachung von Körperfunktionen durch Sensoren in der Kleidung, um das Bewusstsein über den Zustand der Soldaten zu verbessern. Auch die Integration von Exoskeletten, die die physische Belastung der Soldaten reduzieren, wird als Innovationsfeld betrachtet.

Im ersten Schritt des Projekts wird Rheinmetall 68 bestehende Zugsysteme erneuern und 24 neue liefern, was einen Auftragswert von 417 Millionen Euro hat. Rheinmetall agiert als Generalunternehmer und koordiniert die Leistungen von 30 Unterauftragnehmern.

Die Rüstungsindustrie, insbesondere Rheinmetall, profitiert von der geopolitischen Lage und den wachsenden Rüstungsausgaben in Europa. Analysten prognostizieren steigende Aktienkurse für Rheinmetall, da die Unsicherheiten in der Region und die Notwendigkeit zur Aufrüstung weiterhin bestehen. Investoren zeigen sich optimistisch, dass die Aktie von Rheinmetall in den kommenden Jahren weiter steigen wird, trotz der Herausforderungen, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt. Die Digitalisierung und Modernisierung der Bundeswehr wird als langfristiger Trend angesehen, der die Aufträge für Rheinmetall sichern sollte.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 722,6EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.