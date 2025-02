Euro im Auf und Ab: Handelswoche von Unsicherheiten geprägt!

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren und politischen Unsicherheiten beeinflusst wurde. Am Donnerstag stieg der Euro im US-Handel auf 1,0398 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0360 Dollar festgesetzt hatte. Zuvor war der Euro am Mittwoch noch bei 1,0422 Dollar notiert. Trotz eines Anstiegs der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, der den Dollar zunächst nicht belastete, zeigte die US-Währung im weiteren Verlauf Schwächen. Die Anleger warteten gespannt auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht.

Am Freitag setzte der Euro seine Talfahrt fort und fiel auf 1,0334 US-Dollar, nachdem er kurzzeitig auf 1,0360 Dollar gestiegen war. Die EZB setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0377 Dollar fest. Die Unsicherheiten über die Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump drückten auf den Euro, während der Dollar durch positive Arbeitsmarktdaten und steigende Inflationserwartungen Auftrieb erhielt. Trotz eines robusten Arbeitsmarktes, der im Januar hinter den Erwartungen zurückblieb, wurden die Vormonatszahlen nach oben revidiert, was die Stimmung für den Dollar stärkte.