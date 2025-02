Neuanfang bei Borussia Dortmund: Kovac will Adeyemi und BVB zurück auf Kurs!

Borussia Dortmund steht vor einem Neuanfang unter dem neuen Cheftrainer Niko Kovac, der nach der Entlassung von Nuri Sahin und der Trennung von Kaderplaner Sven Mislintat an die Spitze des Vereins berufen wurde. Kovac, der zuvor beim VfL Wolfsburg tätig war, sieht großes Potenzial in der Mannschaft und möchte die Schwarzgelben wieder auf Kurs zur Champions League bringen. Nach 20 Spieltagen belegt der BVB lediglich den elften Platz und hat mit nur 29 Punkten die schlechteste Zwischenbilanz seit einem Jahrzehnt.

Ein zentrales Thema in Kovacs Ansprache ist die Rolle von Karim Adeyemi, der in der Vergangenheit aufgrund von Lustlosigkeit in der Kritik stand. Kovac betont, dass Fußball nicht nur aus Angriff, sondern auch aus Verteidigung besteht und fordert von Adeyemi, seine Geschwindigkeit und Fähigkeiten effektiv einzusetzen. Der Trainer zeigt sich optimistisch, dass Adeyemi motiviert ist und das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird, zurückzahlen kann.