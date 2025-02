Erdgaspreise steigen auf Jahreshoch: Kälte und Politik treiben Kosten!

Am Donnerstag erreichte der Preis für europäisches Erdgas mit 55,06 Euro pro Megawattstunde (MWh) an der Börse in Amsterdam den höchsten Stand seit über einem Jahr. Seit Mitte Dezember 2023 ist der Preis um mehr als 40 Prozent gestiegen, was auf kalte Wetterprognosen und einen erhöhten Heizbedarf in Nordwesteuropa zurückzuführen ist. Die niedrigen Temperaturen und windarmen Bedingungen führen dazu, dass die Gasspeicher in Europa schneller geleert werden als im Vorjahr. Aktuelle Daten zeigen, dass die Erdgasspeicher in Deutschland nur noch zu 52,38 Prozent gefüllt sind, verglichen mit 80 Prozent zu Jahresbeginn und 74 Prozent im Vorjahr.

Zusätzlich zu den klimatischen Faktoren wird der Preisanstieg auch durch Bedenken hinsichtlich der Zollpolitik der neuen US-Regierung beeinflusst, die einen Handelskonflikt mit China auslösen könnte. Trotz des Anstiegs bleibt der Gaspreis jedoch deutlich unter den Höchstständen, die während der ersten Phase des Ukraine-Kriegs im Sommer 2022 erreicht wurden, als die Preise über 300 Euro pro MWh lagen.