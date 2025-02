Rückgang bei Staatsanleihen: Konjunkturdaten und Handelskonflikte belasten Am Donnerstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,18 Prozent auf 133,22 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,38 Prozent. Diese …