ArcelorMittal: Aktie springt um 4,6% – Positive Prognosen für Stahlmarkt!

Am Donnerstagmorgen verzeichnete die Aktie von ArcelorMittal einen signifikanten Anstieg von 4,6 Prozent und überschritt damit die Zwischenhochs des vergangenen Jahres bei etwa 25 Euro. Dies markiert den höchsten Kursstand seit April 2024. Der Stahlkonzern hat im vierten Quartal einen operativen Gewinn (Ebitda) erzielt, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Dies wurde von der US-Investmentbank Jefferies hervorgehoben, die zudem einen optimistischen Ausblick auf die zukünftige Nachfrage in diesem Jahr gibt. Die derzeit niedrigen Lagerbestände in Europa könnten sich ebenfalls positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken.

Die positive Entwicklung der Aktie wird auch durch die Einschätzung von Goldman Sachs unterstützt, die die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 25,70 Euro auf "Neutral" belassen hat. Analyst Matt Greene betonte, dass das Geschäft mit Eisenerz im Dezember-Quartal eine positive Überraschung lieferte. Zudem fiel die Dividende höher aus als ursprünglich erwartet, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärkt.