Siemens Healthineers: Analysten loben Quartalszahlen – Kursziel steigt!

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Siemens Healthineers nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington lobte den ordentlichen Start des Unternehmens ins Geschäftsjahr und die Bestätigung der Jahresziele. Auch das Analysehaus Jefferies äußerte sich positiv und bestätigte die Kaufempfehlung ("Buy") mit einem Kursziel von 60 Euro, nachdem Siemens Healthineers die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal deutlich übertroffen hatte. Analyst Julien Dormois bezeichnete den bestätigten Ausblick als konservativ.

Die Marktreaktion auf die Quartalszahlen war überwiegend positiv. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien von Siemens Healthineers um 3,7 Prozent auf 56,30 Euro, was die Titel auf das höchste Niveau seit zehn Monaten brachte. Händler berichteten von einem besseren als erwarteten Quartal, was zu einer positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Am Freitag setzten die Anleger jedoch Gewinne mit, nachdem die Aktien am Vortag auf 58,44 Euro gestiegen waren, dem höchsten Stand seit März 2022.