2G Energy AG: Führungswechsel für nachhaltiges Wachstum und Innovation!

Die 2G Energy AG, ein führender Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, hat bedeutende personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat angekündigt. Pablo Hofelich, der seit September 2024 als Chief Sales Officer (CSO) tätig ist, wird mit der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2025 in den Vorstand berufen und übernimmt gleichzeitig den Vorstandsvorsitz von Christian Grotholt, dem Unternehmensgründer und bisherigen CEO. Grotholt plant, nach 30 Jahren in der Geschäftsleitung in den Aufsichtsrat zu wechseln, um weiterhin seine Expertise und Erfahrung dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Ludger Holtkamp, der derzeitige Chief Operating Officer (COO), wird auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zum Ende seines Vertrags im Juli 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Diese Veränderungen sind Teil einer umfassenden Neustrukturierung des Unternehmens, die darauf abzielt, das profitable Wachstum der 2G Energy AG ab Sommer 2025 zu sichern. Die neue Konzernstruktur wird auf internationales Wachstum ausgerichtet sein und die Produktions- sowie Beschaffungsaktivitäten in die neu gegründete 2G Heek GmbH überführen. Die verbleibende 2G Energietechnik GmbH wird sich auf Vertrieb, Service und Projektmanagement in Deutschland und Österreich konzentrieren.