Revolution in der Krebsforschung: Onco-Innovations kooperiert mit Quantify!

Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Inka Health Corp. eine Interessenbekundung (Expression of Interest, EOI) mit Quantify Research, einem führenden Anbieter von Datenanalysen im Gesundheitswesen, eingegangen ist. Diese EOI zielt darauf ab, eine mögliche Zusammenarbeit zu erkunden, um Synergien in der fortgeschrittenen Datenanalyse und der onkologischen Forschung zu identifizieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Anwendung von KI-gesteuerten Vorhersagemodellen zur Verbesserung der Krebsbehandlung.

Quantify Research hat sich als Marktführer in der Analyse von Gesundheitsdaten etabliert und bietet umfassende Einblicke in Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung. Mit Zugang zu über 26 Millionen Patienten und umfangreicher Erfahrung in der Analyse von skandinavischen und europäischen Gesundheitsdaten, beabsichtigt Quantify, Inka Health bei der Weiterentwicklung ihrer Plattform SynoGraph zu unterstützen. Diese Plattform zielt darauf ab, die Präzisionsmedizin durch kausale grafische Modelle zu verbessern, die teilweise mit realen Daten (Real World Data, RWD) parametrisiert werden.