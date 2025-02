Frank Fischer verlässt Vorstand der Shareholder Value AG: Ein neuer Weg beginnt!

Nach dem Ausscheiden von Fischer wird Nils Herzing vorerst als alleiniger Vorstand fungieren. Die Gesellschaft plant jedoch, den Vorstand in naher Zukunft wieder auf zwei Mitglieder zu erweitern. Um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, Fragen direkt zu klären, wird am 7. Februar 2025 eine Informationsveranstaltung per Teams-Call angeboten. Zudem ist ein Webinar für den 7. März 2025 geplant, in dem der neue Asset-Manager Till Campe und Herzing die Investitionsschwerpunkte der Gesellschaft vorstellen werden.

Die Shareholder Value Beteiligungen AG hat bekannt gegeben, dass Frank Fischer zum 28. Februar 2025 im besten Einvernehmen aus dem Vorstand ausscheiden wird. Diese Entscheidung folgt auf die erfolgreiche Beendigung des Aufbaus eigener Ressourcen innerhalb der Gesellschaft, der bereits im März des Vorjahres angekündigt wurde. Fischer, der seit 2009 im Vorstand tätig ist, hat maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen, das in dieser Zeit seinen Nettoinventarwert von 11 Millionen Euro auf 77 Millionen Euro gesteigert hat. Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Fink würdigte Fischers Verdienste und bezeichnete die Versiebenfachung des Wertes als herausragende Leistung.

Fischer bleibt der Shareholder Value Beteiligungen AG weiterhin verbunden, insbesondere durch einen bestehenden Kooperationsvertrag mit der Shareholder Value Management AG sowie durch gemeinsame Beteiligungen. Dies umfasst unter anderem die Aktionärsvereinbarung bezüglich der Beteiligung an der Intershop Communications AG und weitere Investitionen in Unternehmen wie Acceleratio Topco und Armira.

Die Entscheidung, Fischer aus dem Vorstand zu entlassen, erfolgt im Kontext seiner Konzentration auf die Fondsmandate der Shareholder Value Management AG. Die Gesellschaft bedankt sich bei Fischer für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Die Shareholder Value Beteiligungen AG hat sich in den letzten Jahren strategisch neu aufgestellt und wird weiterhin aktiv an der Umsetzung ihrer Investitionsstrategien arbeiten, um den langfristigen Erfolg und die Interessen ihrer Aktionäre zu sichern.

Die Shareholder Value Beteiligungen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 77,50EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.