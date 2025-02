SUNCATCHER sichert 111 MW Baufinanzierung für innovative Solarprojekte!

SUNCATCHER hat eine bedeutende Bauzwischenfinanzierung für zwei Photovoltaik-Projekte mit einer Gesamtleistung von 111 MW in Deutschland und Polen gesichert. Das Finanzierungspaket, das von Qualitas Energy bereitgestellt wurde, markiert deren erste „Merchant“-Finanzierung und wurde von Capcora als Financial Advisor begleitet. Die Projekte umfassen ein 83 MWp Freiflächen-Solarprojekt in Deutschland und ein 28 MWp Projekt in Polen, die beide ohne langfristige Abnahmeverträge betrieben werden sollen. Diese Art der Finanzierung ist in den beiden Ländern selten, was die innovative Strukturierung der Transaktion hervorhebt.

SUNCATCHER, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von PV-Anlagen und Batteriespeicherprojekten in Deutschland und Polen. Die Finanzierung unterstützt das strategische Ziel des Unternehmens, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien in diesen Märkten zu beschleunigen. Qualitas Energy, eine Investment- und Managementplattform, zielt darauf ab, die Finanzierungslücke im Bereich erneuerbare Energien zu schließen, die durch das rasante Wachstum des Sektors entstanden ist.