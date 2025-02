Under Armour: Analysten streiten über Kursziel – Kaufchance oder Risiko?

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Under Armour nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 8 auf 7 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Freitag veröffentlichten Studie, dass die Ergebnisse des Sportartikelherstellers zwar weniger negativ ausgefallen seien als befürchtet, jedoch die Umsatzerwartungen des Marktes weiterhin als zu optimistisch eingeschätzt werden. Boss betont, dass eine Trendwende im Geschäft von Under Armour Zeit benötigen werde.

Im Gegensatz dazu hat die Schweizer Großbank UBS die Aktien von Under Armour nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 US-Dollar belassen. Analyst Jay Sole sieht in der negativen Kursreaktion auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal eine attraktive Kaufgelegenheit. Er hebt hervor, dass Under Armour die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben habe. Sole teilt nicht die Einschätzung einiger Investoren, dass die Aussagen zum laufenden Quartal ein Zeichen für die Ineffektivität der Selbsthilfe-Initiativen des Unternehmens seien. Vielmehr sieht er Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende, die sich bereits in den aktuellen Zahlen abzeichnen würde. Infolgedessen hat er seine Gewinnschätzungen für Under Armour angehoben.

Die unterschiedlichen Einschätzungen der beiden Banken spiegeln die Unsicherheit wider, die derzeit den Markt für Under Armour prägt. Während JPMorgan eine vorsichtige Haltung einnimmt und die Notwendigkeit einer geduldigen Beobachtung der Unternehmensentwicklung betont, sieht UBS Potenzial für eine positive Entwicklung und empfiehlt den Kauf der Aktien. Diese Divergenz in den Analysen könnte Investoren vor Herausforderungen stellen, da sie die langfristigen Perspektiven des Unternehmens abwägen müssen.

Insgesamt bleibt Under Armour ein spannendes, aber auch riskantes Investment. Die Marktreaktionen auf die Quartalszahlen zeigen, dass das Unternehmen sich in einem Umbruch befindet, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Investoren sollten die Entwicklungen genau verfolgen und die Einschätzungen der Analysten in ihre Entscheidungen einbeziehen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 7,30EUR auf NYSE (08. Februar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.