Swissnet Group: Analysten bekräftigen Kaufempfehlung – Kursziel 18,50 Euro! Am 6. Februar 2025 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur Beaconsmind AG, die sich kürzlich in Swissnet Group umbenannt hat. Analyst Christian Orquera bekräftigte seine Kaufempfehlung (Rating: „Buy“) und setzte das Kursziel auf …