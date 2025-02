Kissigs Börsentheater: Buffett bevorzugt, bestehende Investments aufzustocken, als auf die Suche nach neuen zu gehen

Denn hat man schon eine Reihe von Unternehmen im Depot, mit denen man sich auskennt und die man einschätzen kann. Man hat sie analysiert, man weiß um die Stärken und Schwachpunkte und kann aktuelle Entwicklungen daher gut einschätzen. Bei neuen Aktien steht man mit diesem Lernprozess ganz am Anfang und das kann ein entscheidender Nachteil sein. Denn man findet nicht 100 Superaktien in seinem Börsenleben, sondern allenfalls eine Handvoll. Selbst Warren Buffett erklärte, er habe in seinen 75 Jahren an der Börse nur rund 10 solcher Superinvestments gepickt, die übrigen wären eher allenfalls durchschnittlich gewesen. Und damit hat er seit seiner Übernahme von Berkshire Hathaway im Jahr 1965 mehr als 3,6 Mio. Prozent Rendite eingefahren.