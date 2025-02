OLG Stuttgart kippt Rentenkürzungsklausel der Allianz Lebensversicherung / Dr. Stoll & Sauer sieht Prozesslawine auf private Rentenversicherer zukommen

Lahr (ots) - Die Allianz Lebensversicherung durfte bei der sogenannten

Riester-Rente keine einseitige Kürzung zulasten der Verbraucher vornehmen. Das

Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat mit Urteil vom 30. Januar 2025 (Az.: 2 U

143/23) eine zentrale Vertragsklausel in fondsgebundenen

Riester-Rentenversicherungen für unwirksam erklärt. Die Klausel erlaubte es

Versicherern, den Rentenfaktor einseitig zu senken, wenn sich wirtschaftliche

Bedingungen verschlechtern - ohne eine verpflichtende Rückanpassung bei besseren

Rahmenbedingungen vorzusehen. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale

Baden-Württemberg, die in erster Instanz unterlag, nun jedoch vor dem OLG

Stuttgart Recht bekam.



Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, eine der führenden Verbraucherkanzleien in

Deutschland, sieht in der Entscheidung einen wichtigen Erfolg für den

Verbraucherschutz und bietet betroffenen Kunden eine kostenlose Ersteinschätzung

ihrer Versicherungsverträge im Rentenfaktor-Online-Check (https://www.dr-stoll-k

ollegen.de/news-urteile/versicherungsrecht/olg-stuttgart-kippt-rentenkuerzungskl

ausel-der-allianz-lebensversicherung#paragraph--id--19442) an. Weitere Infos

gibt es auf der Website Rentenkürzung

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/versicherungsrecht/rentenkuerzung) .





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE! Long 296,05€ 2,24 × 14,23 Zum Produkt Short 339,34€ 2,25 × 14,17 Zum Produkt