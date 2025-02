Merz will Regierungsbildung bis Ostern abschließen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz strebt im Fall eines Wahlsieges bei der Bundestagswahl eine Regierungsbildung innerhalb von rund zwei Monaten an. "Ich hoffe, dass die Regierungsbildung zu Ostern abgeschlossen ist", sagte der CDU-Chef den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Das sei "ambitioniert", man müsse aber "spätestens bis zur Sommerpause ein paar Entscheidungen treffen, die vor allem für die Unternehmen die tatsächliche und psychologische Wirkung entfalten, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland wieder besser werden". Er nannte als Beispiel den "Aderlass an Investitionskapital und Arbeitsplätzen", den es zu stoppen gelte. Die Bundestagswahl findet am 23. Februar statt.

Sollte Merz zum Bundeskanzler gewählt werden, will die CDU ein "Sofortprogramm für Wohlstand und Sicherheit" durchsetzen. Das Programm umfasst 15 Punkte und enthält wesentliche Teile aus dem Wahlprogramm./mkk/DP/mis