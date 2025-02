Palästinensische Häftlinge werden freigelassen

TEL AVIV/RAMALLAH/GAZA (dpa-AFX) - Israel hat israelischen und palästinensischen Berichten zufolge im Rahmen des Abkommens mit der Hamas mit der Freilassung palästinensischer Häftlinge begonnen. Ein Bus mit Insassen aus dem israelischen Ofer-Gefängnis im Westjordanland sei in Ramallah angekommen, meldete die "Times of Israel". Die Freigelassenen seien von einer jubelnden Menschenmenge begrüßt worden. Eine weitere Gruppe habe ein Gefängnis in der Negev-Wüste in Israel verlassen und sei auf dem Weg in den Gazastreifen, schrieb das Blatt weiter.

Zu dieser Gruppe gehören 111 Palästinenser, die im Zuge des Gaza-Kriegs festgenommen worden waren, sowie 20 Menschen, die schon zuvor zu hohen Haftstrafen verurteilt worden waren.

Im Gegenzug für die Freilassung dreier Geiseln sollten insgesamt 183 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Darunter sind 18 mit lebenslangen Haftstrafen. Sieben von ihnen werden im Rahmen des Abkommens aufgrund ihrer schweren Straftaten ins Ausland verbannt. 42 Gefangene sollten ins Westjordanland und drei nach Ost-Jerusalem zurückkehren.

In Ramallah warteten Hunderte auf die Ankunft der Häftlinge, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Israelische Kräfte hätten zugleich Familien gewaltsam daran gehindert, sich in der Nähe des Ofer-Gefängnisses zu versammeln./cir/DP/mis