Canopy Growth taumelt. Aurora Cannabis mit Paukenschlag. Was macht Tilray?

Quartalszahlen im Fokus – Aurora stark, Canopy Growth schwach

Tilray enttäuschte bereits Mitte Januar mit einem überraschend schwachen Quartalsbericht. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Tilray reißt mit Hiobsbotschaft Canopy Growth, Aurora Cannabis & Co. nach unten“. Die Erwartungen hinsichtlich der Quartalsberichte von Aurora Cannabis und Canopy Growth waren entsprechend groß. Zumindest Aurora Cannabis lieferte dem Markt aber einen Bericht, der Jubelstürme auslöste. Canopy Growth konnte dem Erwartungsdruck hingegen nicht standhalten. Die schwachen Zahlen lösten ein veritables Kursdebakel in der Aktie aus.

In den nächsten Tagen und Wochen stehen weitere Berichte der Cannabis-Unternehmen zur Veröffentlichung an. Hier einige Daten: Green Thumb Industries wird am 26. Februar berichten, Trulieve Cannabis am 27. Februar und Curaleaf Holdings am 03. März.