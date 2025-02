Mehrere Drohnensichtungen an 'Patriot'-Standort im Norden

BERLIN (dpa-AFX) - Drohnen über einem deutschen Luftwaffenstützpunkt an der Nordsee alarmieren einem Medienbericht zufolge die Bundeswehr. Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert aus einem als Verschlusssache eingestuften Bericht an das Verteidigungsministerium, wonach im Januar mehreren Drohnen nahe dem Standort Schwesing Ermittlungen wegen Spionageverdachts ausgelöst haben. Eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos bestätigte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur "eine Mehrzahl an Drohnensichtungen am Bundeswehrstandort Schwesing im Januar".

In Schwesing werden laut "SZ" auch ukrainische Soldaten an "Patriot"-System ausgebildet für ihren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter sagte der Zeitung, man können in dem Fall davon ausgehen, dass es sich vorrangig um russische Drohnen handelte.