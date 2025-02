Nach Monster-Rallye: Kann Xiaomi nochmal einen drauflegen?

Seit zwei Wochen läuft eine weitere Kaufwelle chinesischer Basiswerte. Die steht in direktem Zusammenhang mit dem DeepSeek-Schock. Der nämlich hat offenbart, dass China im Hinblick auf seine KI-Fähigkeiten weitaus weniger hinter den USA zurückliegt als aufgrund der Exportbeschränkungen zum Beispiel von KI-Beschleunigern von Nvidia , angenommen wurde.

Aktie vor Verdreifachung: Was geht jetzt noch?

Während in der vergangenen Woche vor allem Alibaba, Baidu und BYD gefragt und auch auf wallstreetONLINE häufig abgerufene Werte waren, flog Xiaomi erneut unter dem Radar.

Das ist angesichts der Performance der Aktie erstaunlich, denn die gehörte nicht nur zu den größten Gewinnern, sondern konnte sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich, wodurch sie sich von anderen China-Aktien abgehoben hat. Inzwischen hat sie sich gegenüber ihre 52-Wochen-Tiefs fast verdreifacht. Ist das Ende der Rallye nahe oder geht da noch mehr?

Ausbruchsrallye in vollem Gange

Nach einem knapp zwei Jahre anhaltenden Abwärtstrend befindet sich die Xiaomi-Aktie seit Oktober 2022 in einem Aufwärtstrend. Dieser war zunächst korrektiver Natur, kann seit dem Erreichen neuer Rekordnotierungen im Januar als neuer, übergeordneter Trend bewertet werden. Demzufolge läuft aktuell eine Ausbruchs- und Anschlussrallye.

Deren Tempo ist enorm. Seit dem Jahreswechsel haben die Anteile fast ein Viertel an Wert gewonnen. Die große Aufwärtsdynamik wird vor allem vom Trendstärkeindikator MACD angezeigt, der auf den höchsten Stand seit 2021 geklettert ist und den Aufwärtstrend der Aktie mit einem eigenen Aufwärtstrend bestätigt.

Das gilt auch für den Relative-Stärke-Index (RSI), der mit 78 Punkte auf Tageskursbasis in den überkauften Bereich vorgedrungen ist, aber noch kein Extremniveau anzeigt. Im Unterschied zum MACD sind dem RSI aber noch keine neuen Hochs gelungen, die die jüngsten Rekordnotierungen der Aktie bestätigen würden. Hier ist es kurzfristig zu ersten bearishen Divergenzen gekommen. Angesichts des hohen Tempos der Aktie ist es jedoch zu früh, um daraus die Möglichkeit einer Trendwende abzuleiten.

Fortgeschrittener Aufwärtstrend, aber kurzfristig ist noch Luft

Worauf sich Anlegerinnen und Anleger nach dem fahnenartigen Anstieg der Aktie einstellen sollten, sind zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen. Vor allem der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten ist inzwischen enorm. Für Ausbruchsbewegungen ist es außerdem nicht unüblich, dass das Ausbruchsniveau noch einmal getestet wird. Das würde einen Rücksetzer bis rund 36 Hongkong-Dollar (HKD; umgerechnet 4,47 Euro) bedeuten.

Selbst ein kurzzeitiges Unterschreiten dieser Unterstützung müsste noch nicht das Ende der Rallye bedeuten, denn bei 34 HKD wartet bereits der nächste Support, der zudem durch die schnell nachrückende 50-Tage-Linie gestärkt werden dürfte.

Mit Blick auf höhere Zeitebenen macht die Aktie einen wesentlich erschöpfteren Eindruck. Auf Wochenbasis liegt der RSI bei knapp 84 Punkten, auf Monatsbasis sogar bei 86 Zählern. Ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt ist daher nicht mehr empfehlenswert: Der größte Teil des Anstieges dürfte hinter und nicht vor den Anlegerinnen und Anlegern liegen.

Fazit: Die Rallye hat noch Luft, ist aber größtenteils gelaufen

Ein Grund zu verkaufen ist das jedoch nicht, gerade kurzfristig lässt der RSI noch Raum für weitere Kursgewinne. Hier könnten Investoren mit einem Trailing-Stopp agieren. Was das weitere Kursgeschehen betrifft, ist eine Bullenflagge denkbar.

Anstatt eines scharfen Einbruchs erfolgt eine moderate Korrektur, die die Überhitzung sowohl in der Aktie selbst als auch in der technischen Indikation abbaut. Sobald das passiert ist, bestünde die Möglichkeit einer weiteren Aufwärtsbewegung. Was Anlegerinnen und Anleger jedoch bedenken sollten: Für 2025 ist die Aktie bereits mit knapp dem 40-fachen der von Analysten erwarteten Gewinne bewertet. Auch das spricht eher für eine Rallye-Pause anstatt einer unmittelbaren Fortsetzung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Xiaomi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 5,32EUR auf Tradegate (07. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

