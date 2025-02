Investor Elliott greift nach BP: Aktivisten-Fonds will Ölgiganten aufrütteln

BP hat zuletzt Sparmaßnahmen eingeleitet, darunter der Abbau von 5 Prozent der Belegschaft und das Stoppen oder Pausieren von 30 Projekten seit Juni. Ob diese Schritte ausreichen, um Investoren wie Elliott zufriedenzustellen, bleibt abzuwarten. Der Druck auf CEO Murray Auchincloss steigt - am Dienstag werden die neuesten Quartalszahlen erwartet.

Insidern zufolge hält Elliott den Rohstoffriesen für massiv unterbewertet und fordert einschneidende Maßnahmen. Das genaue Ausmaß der Beteiligung ist bisher unbekannt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende.

Die einst ambitionierte "Net-Zero"-Strategie unter Ex-CEO Bernard Looney erwies sich als Fehleinschätzung. Sein Nachfolger steht nun unter Druck, eine klarere strategische Ausrichtung zu präsentieren. Bereits im Oktober hatte BP gewarnt, dass Aktienrückkäufe künftig gedrosselt werden könnten – ein Alarmsignal für viele Investoren.

Auch bei den Aktionären mach sich Unruhe breit. Die BP-Aktie hat in den vergangenen Jahren eine enttäuschende Performance gezeigt und konnte nicht mit der Konkurrenz mithalten. In den vergangenen 12 Monaten verloren die Papiere mehr als 7 Prozent, und haben bislang ihr Niveau von vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht.

Inzwischen ist der Börsenwert des Konzerns auf 85 Milliarden US-Dollar geschrumpft, weniger als halb so viel wie Konkurrent Shell. Paul Singer und sein Elliot Hedgefonds sind offenbar der Meinung, dass BP mehr wert sein kann, als sein derzeitiger Marktwert hergibt.

Elliotts Intervention dürfte frischen Wind in die Debatte um BP bringen. Der Fonds hat bereits bewiesen, dass er große Konzerne zu tiefgreifenden Veränderungen bewegen kann. Branchenkenner spekulieren darüber, ob BP nicht sogar einen Verkauf in Erwägung ziehen sollte. Als mögliche Käufer werden Shell, ConocoPhillips oder TotalEnergies genannt. Eine Fusion mit Shell könnte enorme Synergien schaffen und den Marktanteil in den USA deutlich erhöhen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,66 £ , was eine Steigerung von +30,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer