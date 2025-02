Musk schlägt aus Doge keinen eigenen Vorteil

PALM BEACH/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Aussage von US-Präsident Donald Trump profitiert Elon Musk nicht persönlich von seiner Arbeit mit dem umstrittenen Kostensenkungs-Gremium Doge. "Ob ich Elon vertraue? Oh, er schlägt daraus keinen Vorteil", sagte der Republikaner dem Sender Fox News in einem Interview, das am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. Vielmehr frage er sich, wie der Tech-Milliardär überhaupt die Zeit für seine Tätigkeit in dem Gremium aufbringe. "Er ist so darin vertieft", erklärte Trump.

Nach der Entwicklungsbehörde USAID solle sich Musk als Nächstes das Bildungsministerium und anschließend das Militär vornehmen. Dort werde er laut Trump "Hunderte Milliarden Dollar an Betrug und Missbrauch finden".